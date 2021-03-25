السعودية اليوم / جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة تطلق مسابقة المهرة غرة رمضان المقبل



جدة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

تطلق جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المهرة الرمضانية للعام السادس على التوالي والتي ستبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة .

وأوضح رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة ، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة .

وبين أنه يتنافس على المسابقة 36 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة ، مضيفاً أن المشاركين سيحصلون على الجوائز القيمة ، وقد حصدت هذه المسابقة نجاحاً كبيراً خلال الخمسة أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإرشادات المسؤولين .

يذكر أن المسابقة تُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً تستقبل خلاله الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة .

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14:51ت م

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