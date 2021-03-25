ارتفاع سعر خام برنت القياسي لأسواق النفط العالمية

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

ارتفع سعر خام برنت القياسي لأسواق النفط العالمية أمس إلى 64.4 دولاراً للبرميل تسليم أبريل (نيسان) المقبل.



ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعاً في 1 أبريل (نيسان) المقبل لتحديد مستويات إنتاج النفط في مايو (أيار) المقبل.

وفي ظل تزايد المخاوف على تعافي الطلب على الطاقة، فإن من المحتمل على الأقل أن توافق الدول على استمرار تخفيض الإنتاج.

وحسب خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة كان لقرار السعودية خفض إنتاجها مليون برميل يومياً من جانب واحد في فبراير (شباط) الماضي، وتعهدها باستمرار الخفض في مارس (آذار) الجاري، دوره في وقف تراجع أسعار النفط في الأيام الماضية.

ومن جهة أخرى شكل توقف حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة أمس، عاملا إيجابيا لأسعار النفط.

ولكن تأثيرات أي اضطراب في إمدادات الخام ستكون مؤقتة وسيعوضها تراجع الطلب في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل موسم أعمال الصيانة لمصافي التكرير.