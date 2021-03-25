شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | مراكز صحية ولقاحات لقاصدي الحرمين استعداداً لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام أمس، اجتماعاً برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح السديس أن الرئاسة تسعى بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك في ظل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا بما يتضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفاد بأنه تم إنشاء مراكز صحية داخل المسجد الحرام وساحاتها الخارجية ومرافقه، وتوفير مراكز اللقاحات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية القاصدين وسلامتهم أثناء أدائهم مناسكهم، مشيراً إلى حوكمة الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي والجهات العاملة به، وتطويرها ومراجعتها.