شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 3 إصدارات تطبع لأول مرة في تاريخ مجمع الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشروعات الهامة التي تعدّ نقلة نوعية في مجال طباعة المصحف الشريف، وذلك بإصدار نسح من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية " اللهجة الكرمانجية" والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخه من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، وذلك في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية، التي تعـد أحد أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق، فيما جاء المشروع الثاني وهو ترجمة كلمات القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا ويتحدث بها نحو 50 مليون ناطق، إلى جانب المشروع الثالث هي الانتهاء من طباعة نسخة جديدة من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي بطبعات فاخرة ومميزة.