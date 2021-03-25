شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 350 عمود إنارة جديد بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت بلدية محافظة الخفجي بتركيب 350 عمود بعدد من الأحياء بالمحافظة، شملت حي الخزامي وحي النزهة وحي الشاطئ والتي تأتي سعياً من البلدية في تطوير شبكة الإنارة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية قامت مؤخراً بالانتهاء من تركيب عدد من أعمدة الإنارة بحي الخزامي بعدد 202 عامود إنارة وتركيب عدد 102 عمود إنارة ببعض شوارع حي النزهة، وأيضاً تم تركيب عدد 23 عمود إنارة بارتفاع 10 متر بحي الشاطئ بطريق الأمير محمد بن فهد وعدد 23 عمود بارتفاع 12 متر بشوارع بحي الشاطئ، وجاري استكمال باقي الأعمدة، لافتاً الى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تطوير المحافظة، وإبراز النواحي الجمالية لطرق وشوارع وميادين المحافظة.

وأكد المهندس الحميداني حرص البلدية على سلامة مرتادي الطرق بالمحافظة، مؤكدا على أن الطريق سيتم الانتهاء منه وإطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة في أقرب وقت.