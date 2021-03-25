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بأمر الملك سلمان.. سعود بن عبدالمحسن سفيراً للسعودية لدى البرتغال
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن سفيراً للمملكة لدى البرتغال.
نص الأمر الملكي:
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 451
التاريخ : 12 / 8 / 1442 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 386 ) بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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