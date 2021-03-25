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إلزام مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

إلزام مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال

الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت وزارة الموارد البشرية مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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