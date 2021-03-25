الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

إلزام مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت وزارة الموارد البشرية مكاتب الاستقدام بتلقي لقاح كورونا قبل الأول من شوال.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر