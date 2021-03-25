توكلنا: الهوية الوطنية وهوية مقيم معتمدتان لدى رجال الأمن فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعدان إثباتاً رسمياً معتمداً لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجارٍ العمل على اعتمادهما وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق “توكلنا” وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين)، لتمكّن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

التعاون بين الداخلية وسدايا:

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

الهوية الرقمية:

ونوّهت الوزارة إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

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