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شكرا لقرائتكم القبض على قائد مركبة تجاوز السرعة النظامية على الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25
وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.
القبض على قائد مركبة تجاوز السرعة النظامية على الطريق
أحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بشأن قائد مركبة تجاوز الخط الأصفر والسرعة النظامية على الطريق.
وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
المرور يحذر من التباطؤ:
وأوضح المرور في وقت سابق أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.
وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.
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