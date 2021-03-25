الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

القبض على قائد مركبة تجاوز السرعة النظامية على الطريق

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بشأن قائد مركبة تجاوز الخط الأصفر والسرعة النظامية على الطريق.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

المرور يحذر من التباطؤ:

وأوضح المرور في وقت سابق أن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

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