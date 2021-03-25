جمعية برهان بحفر الباطن.. 40 عاماً في خدمة كتاب الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حملة برهان في 40 عاماً بمناسبة بلوغ الجمعية عامها الأربعين في مقر الجمعية، وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عرضاً مرئياً لأبرز النشاطات والجهود التي قامت بها الجمعية منذ تأسيسها في عام 1402هـ من أجل خدمة كتاب الله الكريم وغرس محبته في قلوب الناشئة، كما قدمت نموذج تلاوة من طلاب الجمعية.

وعبر محافظ حفر الباطن، فيها عن سعادته بهذه المناسبة، مشيداً بالاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة للقرآن وأهله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يمثل امتداداً للنهج القويم الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه -، مبدياً فخره واعتزازه بما تقدمه جمعية برهان لتحفيظ القرآن بالمحافظة وما يبذله القائمون عليها من جهود.

وأعرب رئيس الجمعية الأستاذ سعد المشحن عن شكره وامتنانه بهذه الزيارة وتشريف سمو المحافظ مقر الجمعية واطلاعه على كافة الإدارات وتدشين حملة الجمعية بمرور 40 عاماً.



شارك الخبر