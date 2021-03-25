الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت قوات الأمن البيئي بالتعاون مع الأمن العام من الإطاحة بـ 27 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية في فيديو لها أنه تم ضبط 14 مخالفاً قاموا بالرعي في مواقع ممنوعة و4 مواطنين بحوزتهم أكثر من 3 أطنان من الحطب المحلي بمدينة الرياض.

وتمكنت الجهات المختصة بالأمن العام م ضبط 9 مخالفين بينهم 5 مواطنين و4 مقيمين أثناء عرض حطب محلي للبيع في مناطق “مكة المكرمة، وجازان، والحدود الشمالية والشرقية”، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.



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