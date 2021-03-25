شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي إلى 4 أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأجيل موعد حفل تكريم الفائزين في الدورة الثامنة إلى يوم الأحد الرابع من أبريل 2021 عند الساعة الواحدة ظهراً عبر حسابات الجائزة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأمانة العامة للجائزة أعلنت أخيرا أسماء الفائزين في دورتها الثامنة للعام الحالي، التي خصصت موضوعها عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر»، وحددت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.