شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يوجه بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز 10 دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات «عن بُعد».

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه، مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.