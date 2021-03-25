شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بذور ومبيدات منتهية الصلاحية بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور في الطائف، مبيدات في مصنع غير مرخص، وذلك في محافظة الطائف، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحلات بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها. وأضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشداً المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحلات أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.