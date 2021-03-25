رخص المعلمين والمعلمات.. انتهاء الاختبارات غدًا.. والنتائج 30 مايو

تنتهي، غدًا الجمعة، اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، على أن تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم 30 مايو القادم نتائج الاختبارين، والبدء في إصدار الرخص المهنية للمجتازين من المعلمين والمعلمات.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدأت يوم السبت الماضي، في تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية «الاختبار التربوي العام»، وأشارت إلى أنها مستمرة حتى يوم الجمعة 26 مارس 2021م.

يأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عُقدت الفترة الأولى من 23–30 يناير 2021م وقدمت فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًّا. وتُعقَد الفترة الثانية لـ(الاختبار التربوي العام) من 20–25/3/2021م.

يُذكَر أن الهيئة أوضحت في وقت سابق، إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، في أحد الاختبارين.

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