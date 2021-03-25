رئاسة شؤون الحرمين تستعرض خططها لشهر رمضان.. الأحد القادم

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستعراض خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر موقعها الإلكتروني، أن المؤتمر سيكون بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي.

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