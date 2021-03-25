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رئاسة شؤون الحرمين تستعرض خططها لشهر رمضان.. الأحد القادم

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الرياض - محمد عبدالله - بحضور السديس والقصبي

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستعراض خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر موقعها الإلكتروني، أن المؤتمر سيكون بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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