وزير الصحة يوقع اتفاقيتين لإنشاء مركز تأهيل طبي وآخر للرعاية الأولية

وقعّ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة، ومركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

ويأتي ذلك؛ تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية إحدى مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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