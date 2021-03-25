وزارة الداخلية تنفذ القصاص في قاتل «وقيت المالكي» بمكة المكرمة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمكة المكرمة، بعدما أقدم صالح بن سالم بن ذياب المسعودي (سعودي الجنسية)، على قتل وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وكان قد تم تأجيل تنفيذه حتى بلوغ القُصَّر من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك، الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القُصَّر من ورثة المجني عليه، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني (صالح بن سالم بن ذياب المسعودي)، اليوم الخميس، في مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدامَ على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.