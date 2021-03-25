«التأمينات»: 15 خدمة متاحة للمشتركين دون زيارة فروع المؤسسة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عن عدد من الخدمات والمعاملات التي يمكن للمشتركين إنجازها من مكانهم دون الحاجة إلى زيارة فروعها، وذلك باستخدام خدماتنا الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وقالت التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "عزيزي المشترك بإمكانك إنجاز معاملاتك دون الحاجة لمراجعة الفرع وذلك باستخدام خدماتنا الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني

ونشرت التأمينات إنفوجرافًا بعنوان «أنجزها من مكانك» تضمن 15 خدمة لإنجازها إلكترونيا وهي:

ــ استرداد الرصيد الدائن للمشترك الاختياري.

ــ إعادة مبلغ تعويض الدفعة.

ــ اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.

ــ ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد.

ــ تسجيل مشترك اختياري.

ــ إنهاء مدة اشتراك اختياري.

ــ العدول عن طلب ضم.

ــ تعديل تغطية مشترك.

ــ تغيير جنسية المشترك.

ــ تعديل بيانات مشترك.

ــ تعديل سبب استبعاد مشترك.

ــ تعديل أجر مشترك بأثر رجعي.

ــ تعديل مدة اشتراك بأثر رجعي.

ــ إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي.

ــ إنهاء مدة اشتراك مشترك بأثر رجعي.

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