«الخثلان»: حديث رفع الأعمال في النصف الثاني من شعبان «ضعيف»

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، صحة حديث رفع الأعمال في النصف الثاني من شعبان، مشيرا إلى أنه حديث ضعيف.

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن الحديث المروي بذلك حديث ضعيف، لا يثبت عند الكثير من المحققين من أهل العلم.

وأضاف: حديث «الله يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن يشاء»، ضعيف أيضا. ولو ثبت فهو لا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بنوع من العبادات.

صحة حديث " الأعمال تُرفع في النصف من شعبان "#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلانhttps://t.co/29qs37wQr6 pic.twitter.com/1dZvEHLKme — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 24, 2021

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