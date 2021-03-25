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«الخثلان»: حديث رفع الأعمال في النصف الثاني من شعبان «ضعيف»

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الرياض - محمد عبدالله - لا يثبت عند الكثير من المحققين

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، صحة حديث رفع الأعمال في النصف الثاني من شعبان، مشيرا إلى أنه حديث ضعيف.

وقال الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن الحديث المروي بذلك حديث ضعيف، لا يثبت عند الكثير من المحققين من أهل العلم.

وأضاف: حديث «الله يطلع على العباد في ليلة النصف من شعبان فيغفر لمن يشاء»، ضعيف أيضا. ولو ثبت فهو لا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بنوع من العبادات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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