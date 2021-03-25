رصد 157 مخالفة في مساجد وجوامع منطقة مكة المكرمة

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر شعبان 1442هـ، (2687) جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتحقيق أعلى معايير الأمان في المساجد.

وخلال الفترة رصدت (157) مخالفة تم معالجتها في حينه، وتمثلت في عدم إحضار السجادة وعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للعناية والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة.

إلى ذلك، نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع نتج عنها إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية، خلال الجولات الرقابية المُكثَّفة على الأنشطة التجارية بمكة المكرمة.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).