تأشيرات الخروج والعودة.. «الجوازات» توضح مدة الصلاحية بالأيام أو الشهور

أوضحت المديرية العامة الجوازات، مدة صلاحية تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة ومكتوب 60 يومًا من تاريخ المغادرة السؤال.. هل الستين يوما تحسب عليّ من يوم إصدار التأشيرة أو تحسب من المنفذ والمغادرة؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا محدده بالأشهر (60 ، 90، 120 يومًا)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر».

وأضاف: «أما إذا محدده بالأيام أو عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار».

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