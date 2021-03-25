الأرصاد تعلن عن استمرارية التقلبات الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد السعودية عن استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حيث يتوقع تأثر معظم مناطق المملكة بحالة عدم الاستقرار في التقلبات الجوية من غد (الجمعة)، فيستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل).

ويمتد يومي السبت والأحد على (الحدود الشمالية) ومن ثم إلى مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، وتصل فيها سرعة الرياح إلى 50 كلم/الساعة، وقد تتسبب في تكون عاصفة ترابية، ؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في الرؤية الأفقية.

كما يتوقع أن يمتد تأثير العاصفة إلى يومي الأحد والاثنين، ليؤثر على الأجزاء الجنوبية لمنطقة (الرياض)، ومن ثم على منطقة (نجران) والأجزاء الشرقية لمنطقتي عسير والباحة. كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي (مكةالمكرمة، والمدينة المنورة).

ويتوقع استمرار النشاط في الرياح البحرية المتسبب في ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 3 مترا من يوم الجمعة إلى الأحد على سواحل منطقة تبوك (ضباء، أملج، الوجه) وسواحل منطقة المدينة المنورة (ينبع) وسواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، الليث)، بينما تتأثر سواحل المنطقة الشرقية (الخفجي، الجبيل، رأس تنورة، الدمام)، بارتفاع الأمواج يوم الأحد.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من يوم الجمعة حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من 3 إلى 7 درجات مئوية على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.

كما يتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحارة العظمي يومي الجمعة والسبت على مناطق شرق ووسط المملكة يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق ابتداءً من صباح يوم الأحد.