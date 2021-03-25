شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين مكتبة الملك عبدالعزيز و «سلام» لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اتفاقية تعاون مع مشروع سلام للتواصل الحضاري اليوم في مقر المشروع بمبنى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، بالرياض بحضور المشرف العام على المكتبة فيصل بن عبد الرحمن بن معمر ومدير مشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد السلطان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والبحوث ، وتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة ، والاسهام في تنمية قيم التواصل الحضاري ومفاهيمه وممارساته على المستويين المحلي والدولي .