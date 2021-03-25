شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | السماح بالكلمات الوعظية في المساجد والمحاضرات والدروس «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز العشرة دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات "عن بُعد".

جاء ذلك في تعميم أصدره لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.