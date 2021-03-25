شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيله لبلوغ الورثة.. تنفيد حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية ، اليوم ، في العاصمة المقدة مكة المكرمة ، حكم القتل قصاصاً في صالح بن سالم بن ذياب المسعودي - سعودي الجنسية لإقدامه على قتل وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي - سعودي الجنسية - ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وكانت سلطات الأمن ، قد ألقت القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني.