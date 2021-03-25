شكرا لقرائتكم خبر عن 2687 جولة رقابية ترصد 157 مخالفة في جوامع ومساجد مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر شعبان 1442هـ، (2687) جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وخلال الفترة رصدت (157) مخالفة تم معالجتها في حينه، وتمثلت في عدم إحضار السجادة وعدم ارتداء الكمامة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي .

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للعناية والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة وفق تعليمات الجهات المختصة.