شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | النيابة : لا نسمح بإكراه المتهم أو تحليفه أثناء التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ‏النيابة العامة أنه على جهات التحقيق ، التي تستجوب المتهم بعدم استخدام وسائل الإكراه المادية أو المعنوية تجاهه تحت أي ظرف ، وعليه يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه ، ولا يسوغ في هذا الشأن "تحليفه" ، وهذا ما تنص عليه المادة 102من نظام الإجراءات الجزائية.

كما أشارت النيابة بأنه يصح استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق لضرورة ويقدرها بذلك المحقق.