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عاجل | النيابة : لا نسمح بإكراه المتهم أو تحليفه أثناء التحقيق

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الدمام - شريف احمد - قالت ‏النيابة العامة أنه على جهات التحقيق ، التي تستجوب المتهم بعدم استخدام وسائل الإكراه المادية أو المعنوية تجاهه تحت أي ظرف ، وعليه يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه ، ولا يسوغ في هذا الشأن "تحليفه" ، وهذا ما تنص عليه المادة 102من نظام الإجراءات الجزائية.

كما أشارت النيابة بأنه يصح استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق لضرورة ويقدرها بذلك المحقق.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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