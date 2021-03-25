شكرا لقرائتكم خبر عن بشراكة مجتمعية .. مركزين للتأهيل الطبي والرعاية الأولية في الخرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعّ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة ،ومركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

ويأتي ذلك تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركًا للقطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.