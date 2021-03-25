الصحة: معظم الآثار الجانبية لتطعيم كورونا خفيفة إلى متوسطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم.

وأضافت أن هذه الأعراض تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري.

جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “الصحة 937″، ورد فيه: “اليوم هو اليوم الثالث من حصولي على اللقاح ولازلت أعاني من أعراض جانبية مثل ارتفاع الحرارة”.

الآثار الجانبية للتطعيم

وردت الوزارة بقولها إن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري.. عافاك الله.

مستجدات كورونا بالسعودية

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (466) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (306) حالات، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (386300) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (375471) حالة.

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