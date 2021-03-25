السماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز العشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات “عن بُعد”.

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

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