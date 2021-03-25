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السماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

السماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس

في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية لعموم فروع الوزارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز العشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات “عن بُعد”.

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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