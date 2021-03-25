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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، بدعم صعود الأسعار عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.06 ريال (55.75 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.93 ريال (48.78 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 156.80 ريال (41.81 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا 121.95 ريال (32.52 دولار).
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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