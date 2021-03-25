شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25
وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا 121.95 ريال (32.52 دولار).
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، بدعم صعود الأسعار عالمياً.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.06 ريال (55.75 دولار).
الذهب عيار 21
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.93 ريال (48.78 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 156.80 ريال (41.81 دولار).
وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا 121.95 ريال (32.52 دولار).
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