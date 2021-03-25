ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 182 ريالاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، بدعم صعود الأسعار عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.06 ريال (55.75 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.93 ريال (48.78 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 156.80 ريال (41.81 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا 121.95 ريال (32.52 دولار).

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