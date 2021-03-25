شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تضبط 250 كغم من اللحوم المجهولة.. والأمين: لا تهاون في المتابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق الرقابية المسائية، موقعاً لتجهيز لحوم مجهولة المصدر، وبطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية، إذ تُقدر كمية اللحوم المضبوطة بـ 250 كغم. وأكدت أمانة منطقة عسير أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن حملة الأمانة وبلدياتها التي أطلقتها أخيراً على المطاعم، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها، إذ وجهت الفرق الرقابية إنذارات لعددٍ من المنشآت والمطاعم التي بها ملاحظات ومخالفات عدة يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل.

كما تم رصد مخالفات تتعلق بالعمالة، وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل هذه المطاعم، مبينة أن الفرق الميدانية صادرت 250 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى العديد من القطع والأواني المتنوعة، التي تبدو عليها مظاهر التلف والفساد، مضيفةً أن توجيهات أمين المنطقة تؤكد دائماً أنه لا تهاون في متابعة هذه الأنشطة، والتأكد من تقديم أغذية سليمة وصحية، والتأكد من طرق الحفظ والتخزين والتداول داخل المطاعم وفق الاشتراطات الصحية.

يُذكر أن حملة الأمانة الرقابية ضبطت الكثير من المخالفات البلدية والصحية داخل هذه المنشآت، وتم تطبيق لائحة العقوبات المقررة من قبل مراقبي الأمانة، وستستمر هذه الحملة في جهودها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.