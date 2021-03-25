الليلة على شاشة العربية .. وزير خارجية الصين يتحدث عن المبادرة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

يتحدث وزير خارجية الصين وانغ يي ، مساء اليوم عن المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن، وذلك خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على شاشة العربية.

وقال وزير خارجية الصين في البرومو التقديمي للبرنامج “بفضل قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل السعودية على تنويع الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي وتلعب دوراً أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

السعودية دولة مهمة عربياً وإسلامياً

وأضاف أن السعودية دولة مهمة في العالمين العربي والإسلامي ومنتج كبير للطاقة في العالم وساهمت في السنوات الأخيرة بفضل قيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، على تنويع الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي، ولعبت دوراً أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

المبادرة السعودية إحلال السلام

وتابع أن الجانب الصيني يرحب بالمبادرة السياسية المطروحة من السعودية , كما ندعم جميع المبادرات التي تساهم في ضمان الاستقرار والسلام في المنقطة.

يذاع اللقاء الليلة في تمام الساعة السابعة على شابة العربية بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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