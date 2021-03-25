تراجع أسعار النفط 2% وبرنت عند 63 دولاراً للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الخميس، وسط مخاوف بتراجع الطلب العالمي على الخام نتيجة اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق، ورغم تأثر عدد من ناقلات النفط نتيجة تعطل حركة الملاحة في قناة السويس.

سعر خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 2.1% إلى 63.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

عقود خام نايمكس

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو 2.3% مسجلة 59.76 دولار للبرميل.

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