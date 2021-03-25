شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس عن عدة خدمات يمكن إنجازها عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الفرع ، وذلك عبر الفرع الإلكتروني للمؤسسة .

ويمكن إنجاز الخدمات التالية :

1- استرداد الرصيد الدائن للمشترك الإختياري .

2- إعادة مبلغ تعويض الدفعة .

3- اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.

4- ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد .

5- تسجيل مشترك اختياري .

6- إنهاء مدة اشتراك اختياري .

7- العدول عن طلب ضم .

8- تعديل تغطية مشترك .

9- تغيير جنسية مشترك .

10- تعديل بيانات مشترك .

11- تعديل سبب استبعاد مشترك .

12- تعديل أجر مشترك بأثر رجعي .

13- تعديل مدة اشتراك بأثر رجعي .

14- إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي .

15- إنهاء مدة اشتراك بأثر رجعي .