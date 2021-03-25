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شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الإجتماعية" تعلن عن 15 خدمة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس عن عدة خدمات يمكن إنجازها عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة الفرع ، وذلك عبر الفرع الإلكتروني للمؤسسة .
ويمكن إنجاز الخدمات التالية :
1- استرداد الرصيد الدائن للمشترك الإختياري .
2- إعادة مبلغ تعويض الدفعة .
3- اعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص.
4- ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد .
5- تسجيل مشترك اختياري .
6- إنهاء مدة اشتراك اختياري .
7- العدول عن طلب ضم .
8- تعديل تغطية مشترك .
9- تغيير جنسية مشترك .
10- تعديل بيانات مشترك .
11- تعديل سبب استبعاد مشترك .
12- تعديل أجر مشترك بأثر رجعي .
13- تعديل مدة اشتراك بأثر رجعي .
14- إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي .
15- إنهاء مدة اشتراك بأثر رجعي .