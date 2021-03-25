شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة المخاوف من مادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس حقيقة المخاوف من وجود مادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة .

وأكدت الغذاء والدواء أنها وضعت حدود ملزمة للفلورايد في مياه الشرب ، لأن استهلاك كميات عالية منه قد تكون له آثار سلبية على الصحة .

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن مياه الشرب المعبأة أحد مصادر الفلورايد التي لها أثر إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان ، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد كمية الفلورايد عن 1.5 ملجم / لتر ، وهو المعمول به وفقاً لتعليمات الهيئة .