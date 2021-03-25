الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية ورؤية متدنية على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وعوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، بقيق، القطيف»، والرياض «الأفلاج، الحريق، الخرج، الرين، السليل، المزاحمية» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المهد، خيبر» تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة على مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء» وتبوك «البدع، تيماء، تبوك» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».