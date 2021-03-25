«الأرصاد»:4 مناطق تتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، متوقعًا أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدوادمي - الرين - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم - رماح)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة تبوك، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وتشمل (البدع - تبوك - تيماء)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيها إلى المنطقة الشرقية تضمّن استمرار عوالق ترابية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (الخفجي - النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا)، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، وتستمر حتى السادسة مساءً.

إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة حائل تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء - موقق)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، عسير، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة

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