حساب المواطن: وجود عمالة على اسم المستفيد لا يؤثر على الدعم المقدم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن كفالة المواطن لعمالة على اسمه، لا يؤثر على أهليته أو استحقاقه للدعم في البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه».

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، عن طريق استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي:

وقال المواطن في استفساره: إن هناك عمالة على اسمه، فهل يؤثر ذلك على الدعم المقدم له من البرنامج؟

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