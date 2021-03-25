كتلة قطبية تؤثِّر على عدة مناطق.. الحصيني: البداية اليوم الخميس

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ تأثير كتلة أصلها قطبي على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني إن الكتلة القطبية تبدأ اليوم الخميس على الشمالية، وغدًا الجمعة على شمال الوسطى والشرقية، ويوم السبت المقبل تؤثر على الوسطى والشرقية بما فيها العاصمة الرياض.

وأشار الحصيني إلى أن الأجواء خلال فترة الكتلة القطبية ستكون من تميل للاعتدال إلى معتدلة نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًا في الفجر.

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