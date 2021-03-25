«المعلمي» ومندوب الصين بالأمم المتحدة يبحثان سُبل دعم المبادرة السعودية بشأن اليمن

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس افتراضياً، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن وأبرز ما جاء في المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وإسنادها ونقلها إلى خانة التنفيذ.

وأكد السفير المعلمي، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لحرص المملكة الجاد والعملي على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وشدد معاليه على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.