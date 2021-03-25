شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | 9 بنود.. «البيئة» تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة ، على جميع الأشخاص مالكي ومشغلي أي نشاط له أثر بيئي "جديد أو قائم" .

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي في 9 بنود وهي إصدار معايير واشتراطات التصنيع واستلام ومراجعة دراسات تقييم الاثر البيئي للأنشطة .

كما تهدف إلى إقرار قواعد واشتراطات التصاريح ومراقبة تطبيق خطة الادارة البيئية ومراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الانشاء وإصدار ، وتجديد التراخيص والاشراف على الالتزام ياشتراطاتها والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة .