السعودية | “الجوازات” تكشف طریقة إسقاط العاملة المنزلیة من قائمة المكفولین خلال تواجدھا بالخارج

المناطق - متابعات

كشفت المديرية العامة للجوازات كيفية إسقاط العاملة المنزلية من قائمة المكفولين، بعد تجديد الهوية تلقائياً لها رغم تواجدها خارج المملكة.

وأفادت الجوازات، أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بـ”خرج ولم يعد” بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

وأضافت : أن الطريقة الثانية تكون من خلال التواصل مع خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.