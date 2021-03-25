فلكية جدة: رصد تعامد القمر على الكعبة المشرفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه تم رصد مساء يوم أمس الأربعاء 24 مارس 2021 التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة وقد تم توثيق الحدث من عدة مناطق حول العالم كما يظهر في الصورة بسماء مدينة جدة غرب السعودية.

تعامد القمر على الكعبة

وقال أبوزاهرة: إن القمر وصل لحظة التعامد عند الساعة 09:10 مساءً ( 06:10 مساءً بتوقيت غرينتش)، وأصبح مباشرة فوق المسجد الحرام على ارتفاع (89.9 درجة) وقرصه مضاء بنسبة (79.9 %) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتراً.

تحديد اتجاه القبلة

وتابع أنه يتم الاستفادة من هذه الظاهرة في الاسترشاد بالقمر في تحديد اتجاه القبلة، في عدة مناطق في الدول العربية وغيرها من المناطق التي شوهد فيها القمر في ذلك الوقت.

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