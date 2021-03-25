اخبار السعوديه

إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كوفيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كوفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الأربعاء) 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 45 يومًا 357 مسجدًا، فُتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي: 4 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت إلى إعادة فتح 4 مساجد: مسجدان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بالمنطقة الشرقية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله وصحتهم.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا