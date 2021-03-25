شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كوفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الأربعاء) 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 45 يومًا 357 مسجدًا، فُتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي: 4 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت إلى إعادة فتح 4 مساجد: مسجدان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بالمنطقة الشرقية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله وصحتهم.