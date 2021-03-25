شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: حديث رفع الأعمال في النصف من شعبان "ضعيف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن حديث " الأعمال تُرفع في النصف من شعبان" ،ضعيف ولا يثبت.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " رفع الأعمال في النصف من شعبان وحديث أن الله يطلع على أهل الأرض في تلك الليلة، ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بتخصيصها بنوع من العبادات ".

وأضاف: " كل تلك الأمور مُحدثة، وأي احتفال بغير عيدي الفطر والأضحى بدعة، لم يكن يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ".

وأشار أيضًا إلى أنه لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو المولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، وغيرها، مؤكدًا أن كلها بدع محدثة.