شكرا لمتابعة خبر عن محكمة ترفض إدانة 3 أحداث عبثوا بـ "ساهر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت محكمة رفض إدانة 3 أحداث اتهمتهم النيابة العامة بمخالفة الآداب العامة، والعبث بكاميرات الرصد الآلي "ساهر" بالركض أمامها من أجل تصويرهم.

وكانت النيابة العامة طالبت بتعزير المتهمين الثلاثة بعقوبة صارمة وذلك بناء على عدد من الأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء، لإثبات مخالفتهم.

ورأت المحكمة أن ما أقدم عليه الأحداث ليس جريمة جنائية يحالون بسببها إلى المحكمة، لإيقاع عقوبة تعزيرية، بحسب الوطن.

وكان الأحداث الثلاثة قالوا: " إنهم نزلوا من السيارة، وركضوا أمام كاميرا ساهر للتصوير، ثم ركبوا السيارة وانصرفوا، ولم يظنوا أنهم سيعاقبون جراء هذا الفعل ".