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قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الأربعاء) إنها بصدد تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بدءاً من شوال المقبل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل النسائية، وذلك لحماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي أي تشي للفيروس، وضمان عودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات، ولتفادي ظهور أي تفشيات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)
وطرحت الوزارة خيارين: الأول تحصين العاملين عبر أخذ اللقاح، والثاني خضوع العاملين أسبوعياً لفحص (PCR)، وسيكون ذلك على حساب المنشأة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية” تلزم العاملين في المطاعم ومحلات الأغذية والحلاقة وصالونات التجميل باللقاح أو فحص أسبوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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