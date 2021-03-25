شاهد.. 5 أبناء يحلقون شعرهم “زيرو” تضامناً مع أمهم المريضة بالسرطان

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استعرض أحد مشاهير تطبيق “سناب شات”، منصور الرقيبة، موقفًا إنسانيًا لخمسة إخوة، قرروا حلاقة شعرهم بشكل كامل لكي يبدو مثل والدتهم المريضة بالسرطان.

وذكر “الرقيبة”، في مقطع تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه التقى بالفتيان الخمسة داخل محل حلاقة، وعندما سألهم عن سبب تعمدهم حلق شعرهم بهذه الطريقة أجابوا بأنهم أرادوا التضامن مع والدتهم المصابة بالسرطان.

وأوضح أن الأبناء الخمسة قالوا إن شعر أمهم تساقط بسبب العلاج الكيميائي الذي تأخذه لمكافحة المرض، لذلك أرادوا أن يبدوا مثلها حتى لا تشعر هي بالإحراج أمامهم داخل المنزل.

Source akhbaar24.argaam

